Bonus terme in scadenza | entro quando utilizzarlo

(Di giovedì 23 giugno 2022) Attenzione che ilè in: ecco. Tutte le informazioni utili. Ilsta per scadere. Mancano pochissimi giorni perse ancora non lo avete fatto. Ecco cosa dovete sapere. Avete tempo fino alla fine del mese per utilizzare il, ovvero fino al prossimo 30 giugno. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Con lo stop allo stato d'emergenza, nessuna proroga per la misura2022, ultima scadenza in arrivo con lo stop definitivo all'agevolazione dal 30 giugno prossimo . Dopo essere stata prorogata a marzo, e poi ancora a giugno, la misura cesserà infatti di ...... ma anche per le famiglie, e in generale per i cittadini e le cittadine, segna la scadenza ultima per l'accesso a una serie di agevolazioni :idrico,e arretrati dell'assegno unico ...(Adnkronos) - Bonus terme 2022, ultima scadenza in arrivo con lo stop definitivo all'agevolazione dal 30 giugno prossimo. Dopo essere stata prorogata a marzo, e poi ancora a giugno, la misura cesserà ...È coperto fino al 100% del servizio acquistato, fino a un valore massimo di 200 euro. L’eventuale parte eccedente del costo del servizio è a carico del cittadino ...