Amici 22, Simone Nolasco sostituirà Raimondo Todaro? La verità (Di giovedì 23 giugno 2022) Simone Nolasco, da anni uno dei più bravi e amati ballerini professionisti di Amici, potrebbe davvero sostituire Raimondo Todaro sull'ambita cattedra di professore di ballo del talent show di Maria De Filippi? Il web ne è convinto e a dispetto delle voci circolate le scorse settimane, che vorrebbero una riconferma di Todaro come prof di danza di Amici 22, sono in tanti a credere che invece non solo andrà via, ma il suo posto verrà preso da Simone Nolasco. Perché questa convinzione? Semplice: in questi giorni sono partiti i casting della nuova edizione del talent di Canale 5 e a giudicare le performance degli aspiranti allievi c'è proprio Simone. Assente invece Todaro. Ma questo non vuol dire ...

