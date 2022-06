Allegri contro l’ex. Caterina Collovati: “Esistono allenatori di A e uomini di... (Di giovedì 23 giugno 2022) La moglie dell'ex calciatore Fulvio Collovati ha detto la sua sulla denuncia del tecnico bianconero nei confronti dell'ex compagna per gli alimenti del figlio Leggi su golssip (Di giovedì 23 giugno 2022) La moglie dell'ex calciatore Fulvioha detto la sua sulla denuncia del tecnico bianconero nei confronti dell'ex compagna per gli alimenti del figlio

Pubblicità

JMCLuigi : @__voorpret Scusa Giuls ahahaha si toccano vette di idiozia pazzesche. A me pure sta sul culo Allegri ma non sto qu… - micos56 : @MarcelloChirico Allegri vuol puntare sempre sull' usato sicuro. Nan sa valorizzare nessun giovane che poi, giocand… - _Tizzo_ : @Modesto55187814 @Gazzetta_it Scusa ma Allegri ti ha fatto qualcosa che hai questa ossessione contro di lui? - leharileiluccia : @Corriere Bene bene bene inizia la campagna contro Allegri in mancanza di altro sulla Juve? - ChiaraPottini : RT @TgrRaiPiemonte: Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri presenta una querela contro la ex compagna: 'Spesi per sé i soldi per il… -