Al processo per stupro al calciatore Portanova spunta una chat con Ethan dei Maneskin (Di giovedì 23 giugno 2022) Manolo Portanova, centrocampista del Genoa, è accusato con altre tre persone (suo fratello, allora minorenne, suo cugino e un amico) di violenza sessuale di gruppo. Uno stupro che sarebbe avvenuto a luglio 2021, a denunciare l’accaduto una studentessa di 22 anni. Il tribunale di Siena ha respinto la richiesta di far svolgere un confronto all’americana tra il calciatore e la ragazza che lo accusa, si pronuncerà invece il prossimo 5 luglio sull’altra richiesta di Portanova e degli altri indagati, quella di processo con rito abbreviato, che prevede giudizio immediato e sconto di un terzo della pena in caso di condanna. A sorpresa davanti al giudice per l’udienza preliminare l’avvocato Alessandro Betti, difensore del cugino di Portanova, ha depositato la relazione di una psicologa forense ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Manolo, centrocampista del Genoa, è accusato con altre tre persone (suo fratello, allora minorenne, suo cugino e un amico) di violenza sessuale di gruppo. Unoche sarebbe avvenuto a luglio 2021, a denunciare l’accaduto una studentessa di 22 anni. Il tribunale di Siena ha respinto la richiesta di far svolgere un confronto all’americana tra ile la ragazza che lo accusa, si pronuncerà invece il prossimo 5 luglio sull’altra richiesta die degli altri indagati, quella dicon rito abbreviato, che prevede giudizio immediato e sconto di un terzo della pena in caso di condanna. A sorpresa davanti al giudice per l’udienza preliminare l’avvocato Alessandro Betti, difensore del cugino di, ha depositato la relazione di una psicologa forense ...

matteosalvinimi : Io vado a processo per aver bloccato gli sbarchi, l’attuale ministro non muove un dito: sveglia! - amnestyitalia : ?? Il processo di Patrick Zaki è stato rinviato al 27 settembre. Un periodo di tempo esorbitante, inaccettabile con… - lauraboldrini : Altro rinvio del processo a #PatrickZaki, accusato di aver diffuso notizie false. Sono ormai 28 mesi che aspetta d… - AnnabellaDelgiu : RT @Assonime: La Giunta di @Assonime ha discusso gli importanti interventi realizzati dal #Governo per la riforma del processo civile e pen… - Assonime : La Giunta di @Assonime ha discusso gli importanti interventi realizzati dal #Governo per la riforma del processo ci… -