AEW | Altri infortuni in casa!

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 23 giugno 2022) Che sia un periodo nero, per quanto riguarda glinel pro-wrestling, lo sappiamo, ma per la AEW non c’è pace! Gliposso verificarsi in qualsiasi momento, alcuni atleti sono più soggetti di, adesso però non è un buon momento per far si che ciò accada vista la lunga serie di assenze che la compagnia già deve affrontare. E’ un periodo davvero difficile per la AEW, dovuto al fatto che alcuni dei migliori atleti di maggior spicco sono fuori combattimento tra cui CM Punk, Bryan Danielson, Adam Cole ed. Skye Blue K.O. e non solo.. Secondo il sito PW Insider, Skye Blue ha a che fare con uno della quale non si conosce l’entità, la stessa Blue ha lottato l’ultima volta il 3 Giugno contro Maria Shafir in un match ad AEW Dark trasmesso successivamente in TV il 7 ...