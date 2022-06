Wimbledon | Giorgi lotta fino all' ultimo ma passa Muchova

Pubblicità

SuperTennisTv : Tanto azzurro oggi su #SuperTennisTV ?? ?12:00 Giorgi ?? Muguruza a seg. quali #Wimbledon Seppi ?? McHugh a seg. Sinne… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #Eastbourne Eliminato Lorenzo #Sonego, sconfitto in due set #DeMinaur; avanti Camila… - antogar78 : Super Camila #Giorgi a #Eastbourne: battuta la numero 10 e campionessa di #Wimbledon 2017 #Muguruza, 15 vittoria co… - LorenzoAndreol4 : RT @SuperTennisTv: Tanto azzurro oggi su #SuperTennisTV ?? ?12:00 Giorgi ?? Muguruza a seg. quali #Wimbledon Seppi ?? McHugh a seg. Sinner ?? P… - antodelprino : RT @SuperTennisTv: Tanto azzurro oggi su #SuperTennisTV ?? ?12:00 Giorgi ?? Muguruza a seg. quali #Wimbledon Seppi ?? McHugh a seg. Sinner ?? P… -

... ha eliminato agli ottavi l'ex numero uno del mondo e vincitrice di, Garbine Muguruza col punteggio di 7 - 5, 6 - 3 dopo un'ora e 52 minuti di gioco. Dopo aver battuto la spagnola,, ...Finisce al secondo turno l'avventura di Camila, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell'All England Club. La 29enne di Macerata , n.62 WTA, dopo il facile esordio contro la svizzera Jil Teichmann, n.55 WTA, ha ...È riuscito per due volte ad arrivare in testa alla classifica mondiale, arrivando in finale per tre volte negli otto tornei fin qui disputati. Parlando di favoriti a Wimbledon, infatti, dopo Djokovic ...Secondo turno di qualificazioni maschili in campo nel martedì di Roehampton con sei azzurri in gara per tenere vive le speranze di accesso al tabellone principale Wimbledon. Con il bilancio che si è c ...