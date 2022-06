Vorrei essere uomo tra gli uomini (Di mercoledì 22 giugno 2022) Anna Crispino Chi era l’uomo, il poeta Nicola Fanizzi? Musica, quella napoletana e non solo. E, belle parole. Uno spettacolo composito e a più voci quello di Anna Crispino, cantante e musicoterapeuta, presso il padiglione 1 del Santa Maria della Pietà, a Roma. L’occasione è proprio quella creata per ricordare Nicola Fanizzi. Paziente psichiatrico che ha trascorso diversi anni nel manicomio proprio in uno dei padiglioni della struttura. Precisamente nel Padiglione sedicesimo. Ricordato attraverso le sue poesie, lette dall’attore Federico Pacifici. Tutto allo scopo di restituirgli, attraverso la creatività che ha saputo esprimere come poeta, quella dignità di uomo che gli è stata tolta durante il suo internamento. Storie che è bene conoscere per non dimenticare. Perché riguardano il problema della gestione dei pazienti psichiatrici a ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 22 giugno 2022) Anna Crispino Chi era l’, il poeta Nicola Fanizzi? Musica, quella napoletana e non solo. E, belle parole. Uno spettacolo composito e a più voci quello di Anna Crispino, cantante e musicoterapeuta, presso il padiglione 1 del Santa Maria della Pietà, a Roma. L’occasione è proprio quella creata per ricordare Nicola Fanizzi. Paziente psichiatrico che ha trascorso diversi anni nel manicomio proprio in uno dei padiglioni della struttura. Precisamente nel Padiglione sedicesimo. Ricordato attraverso le sue poesie, lette dall’attore Federico Pacifici. Tutto allo scopo di restituirgli, attraverso la creatività che ha saputo esprimere come poeta, quella dignità diche gli è stata tolta durante il suo internamento. Storie che è bene conoscere per non dimenticare. Perché riguardano il problema della gestione dei pazienti psichiatrici a ...

Pubblicità

insopportabile : In bocca al lupo a chi oggi affronterà la #maturita2022. Vi vorrei dire di studiare e impegnarvi che alla fine il m… - ediblewill : come vorrei essere al vidcon ora dio cristo perché non ho un passaporto e dei soldi per andare in america 5 giorni?? - BRUNELL02298502 : @Morretz97 @jessygiu12 Martina oggi a braci cc era Ludo? Ti. Prego vorrei sapere perché n Ascondere cosa? Poi potre… - pallonciino : @sweetvangelz vorrei essere così - Giuliettaxxx84 : RT @BsxMilano86: @Giuliettaxxx84 quanto vorrei essere lì dietro!! -