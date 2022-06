Uomo va in pensione e trascorre tutto il suo tempo a coccolare neonati prematuri (Di mercoledì 22 giugno 2022) Molte persone pensano a come trascorreranno le giornate una volta che andranno in pensione. Immaginano crociere ai Caraibi, giardinaggio in una lussuosa casa vacanze o al relax in riva al mare. Tuttavia, per David Deutchman le cose sono state molto diverse. Quando è andato in pensione nel 2005 dopo una carriera nelle vendite, il “nonnino della terapia intensiva” ha optato per qualcosa di molto più insolito: coccolare neonati prematuri allo Scottish Rite Hospital di Atlanta. Lo ha fatto per 15 anni. Passatempo prezioso Una volta in pensione, David desiderava trovare un modo per riempire le sue giornate. Un giorno era in ospedale e si è fermato in pediatria a vedere se ci fossero delle opportunità per i volontari. Ha iniziato ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 22 giugno 2022) Molte persone pensano a comeranno le giornate una volta che andranno in. Immaginano crociere ai Caraibi, giardinaggio in una lussuosa casa vacanze o al relax in riva al mare. Tuttavia, per David Deutchman le cose sono state molto diverse. Quando è andato innel 2005 dopo una carriera nelle vendite, il “nonnino della terapia intensiva” ha optato per qualcosa di molto più insolito:allo Scottish Rite Hospital di Atlanta. Lo ha fatto per 15 anni. Passaprezioso Una volta in, David desiderava trovare un modo per riempire le sue giornate. Un giorno era in ospedale e si è fermato in pediatria a vedere se ci fossero delle opportunità per i volontari. Ha iniziato ...

