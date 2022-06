Tour de France 2022, tutte le montagne e le vette storiche. Presenti GPM in diciotto delle ventuno tappe in programma (Di mercoledì 22 giugno 2022) Cresce il fermento per la 109esima edizione del Tour de France. La manifestazione ciclistica più importante del pianeta esordirà eccezionalmente dalla Danimarca, ove sono in programma la prime tre tappe, poi il trasferimento in terra Francese. Scopriamo l’elenco completo delle salite che si paleseranno lungo il cammino: non mancano alcune tra le vette più iconiche della rassegna. TAPPA 2, Roskilde > Nyborg: 202.20 KmCôte d’Asnæs Indelukke (4th categoria 1.1 Km al 5.3%, Km 62.2); Côte d’Høve Stræde (4th categoria, 0.9 Km al 5.9%, Km 72.6); Côte de Kårup Strandbakke (4th categoria, 1.4 Km al 4.7%, Km 84.1). TAPPA 3, Vejle > Sønderborg: 182.10 KmCôte de Koldingvej (4th categoria, 1.1 Km al 4.5%, Km 27.2); Côte de Hejlsminde Strand (4th categoria, 0.8 Km al 4.5%, Km ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Cresce il fermento per la 109esima edizione delde. La manifestazione ciclistica più importante del pianeta esordirà eccezionalmente dalla Danimarca, ove sono inla prime tre, poi il trasferimento in terrase. Scopriamo l’elenco completosalite che si paleseranno lungo il cammino: non mancano alcune tra lepiù iconiche della rassegna. TAPPA 2, Roskilde > Nyborg: 202.20 KmCôte d’Asnæs Indelukke (4th categoria 1.1 Km al 5.3%, Km 62.2); Côte d’Høve Stræde (4th categoria, 0.9 Km al 5.9%, Km 72.6); Côte de Kårup Strandbakke (4th categoria, 1.4 Km al 4.7%, Km 84.1). TAPPA 3, Vejle > Sønderborg: 182.10 KmCôte de Koldingvej (4th categoria, 1.1 Km al 4.5%, Km 27.2); Côte de Hejlsminde Strand (4th categoria, 0.8 Km al 4.5%, Km ...

Pubblicità

Frankf1842 : RT @fanpage: #Ganna è campione d'#Italia! È sua la cronometro per la terza volta nella sua storia! - zazoomblog : Startlist Tour de France 2022: l’elenco dei partecipanti. Roglic e Pogacar le stelle presenti Ganna e Caruso -… - infoitsport : Ganna è campione d’Italia a cronometro per la terza volta: prove generali per il Tour de France - GmccClassic : RT @PHN16: Alfonso de Portago and his Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione in the Tour de France Automobile in 1956. - ACCPI1946 : ?? Il campione del mondo della #cronometro Filippo #Ganna veste per la terza volta nella massima categoria la maglia… -