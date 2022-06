"Sto dalla parte di Putin". Rampini sbrocca contro Veronica Gentili: clamoroso su Rete 4 (Di mercoledì 22 giugno 2022) La stakanovista Veronica Gentili "stordisce" anche un solitamente pacato Federico Rampini. La bella e stimatissima conduttrice Mediaset ha inaugurato la sua lunga estate no-stop di access prime time (al posto di Stasera Italia della Palombelli) e prime serate weekend compresi a controcorrente, su Rete4. L'annuncio arriva su Instagram, con ammiccante foto in terrazzo: sguardo tra il languido e il tostissimo, camicia bianca, pantaloni rossi aderenti e tacchi a spillo vertiginosi. Insomma, in queste torridi vespri il clima in studio si preannuncia ancora più bollente. Del peperoncino (anzi, della benzina sul fuoco se non sembrasse fuori luogo) ce ne ha aggiunto anche Rampini, come detto. Il corrispondente del Corriere della Sera, da mesi, è di fatto l'anti-Orsini: tanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) La stakanovista"stordisce" anche un solitamente pacato Federico. La bella e stimatissima conduttrice Mediaset ha inaugurato la sua lunga estate no-stop di access prime time (al posto di Stasera Italia della Palombelli) e prime serate weekend compresi acorrente, su4. L'annuncio arriva su Instagram, con ammiccante foto in terrazzo: sguardo tra il languido e il tostissimo, camicia bianca, pantaloni rossi aderenti e tacchi a spillo vertiginosi. Insomma, in queste torridi vespri il clima in studio si preannuncia ancora più bollente. Del peperoncino (anzi, della benzina sul fuoco se non sembrasse fuori luogo) ce ne ha aggiunto anche, come detto. Il corrispondente del Corriere della Sera, da mesi, è di fatto l'anti-Orsini: tanto ...

