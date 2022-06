Spiagge sarde depredate | 19 kg sabbia recuperati a Cagliari Multati 10 turisti In valige oltre 2mila conchiglie

Pubblicità

Continuano le ruberie di sabbia e altri materiali dallea opera dei turisti e prosegue, con maggior impulso, l'attività di controllo operata dal personale della Guardia di Finanza sui passeggeri in transito nell'aeroporto di Cagliari - Elmas. ...Souvenir dalle, sequestrati 536 ciottoli, 2073 conchiglie e 19,324 Kg di sabbia: sanzionati 10 turisti. Continua, con maggior impulso, atteso il particolare periodo dell'anno, l'attività di controllo ... Spiagge sarde depredate, 19 kg sabbia recuperati a Cagliari Oltre 500 ciottoli, 2.073 conchiglie e più di 19 kg di sabbia depredati dalla spiagge e dai fondali della Sardegna sono stati recuperati dai militari della Guardia di Finanza nelle valigie dei passegg ...Sardegna isola delle meraviglie. C'è un luogo che non potete non visitare: la montagna con una mare da favola.