Sinner-Paul, Atp Eastbourne: l'orario e dove vederla in diretta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Jannik Sinner è pronto a tornare in campo oggi, mercoledì 22 giugno, sui campi in erba nel torneo Atp 250 di Eastbourne. Al rientro dall'infortunio che l'ha costretto al ritiro al Roland Garros, il campione altoatesino, testa... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 giugno 2022) Jannikè pronto a tornare in campo oggi, mercoledì 22 giugno, sui campi in erba nel torneo Atp 250 di. Al rientro dall'infortunio che l'ha costretto al ritiro al Roland Garros, il campione altoatesino, testa...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Sinner-Paul, Atp Eastbourne: l`orario e dove vederla in diretta #tennis #22giugno - infoitsport : ATP Eastbourne 2022, risultati 21 giugno: Paul si regala Sinner, Sonego sfiderà De Minaur - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Il primo avversario di Jannik #Sinner ???? all'#ATPEastbourne sarà Tommy Paul ???? (46 76 64 a F.Cerundolo ????) A Madrid @jan… - infoitsport : Sinner-Paul in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Eastbourne 2022 - FiorinoLuca : L’avventura sui prati di questa stagione per Jannik #Sinner inizierà con Tommy #Paul. Lo statunitense si è imposto… -