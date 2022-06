Sinner fuori all'esordio a Eastbourne. Sull'erba non ha ancora mai vinto (Di mercoledì 22 giugno 2022) Work in progress. Lavori in corso, e si vede. Jannik Sinner torna in campo a Eastbourne dopo lo stop del Roland Garros dovuto ai problemi al ginocchio sinistro e il primo impatto Sull'erba di ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Work in progress. Lavori in corso, e si vede. Janniktorna in campo adopo lo stop del Roland Garros dovuto ai problemi al ginocchio sinistro e il primo impattodi ...

Pubblicità

egitin07 : Ancora una volta il colpo di grazia su una prestazione mediocre, se lo è cercato con l'ennesima palla corta, fuori dalle sue corde. #Sinner - Eurosport_IT : La prima vittoria in carriera a livello di tabellone principale di un torneo maggiore sull’erba deve ancora attende… - RickyLamp73 : RT @Eurosport_IT: SINNER SUBITO FUORI! ?????? Al rientro dopo l'infortunio il giovane azzurro viene battuto in 3 set da Tommy Paul: l'americ… - la_staxy : RT @Eurosport_IT: SINNER SUBITO FUORI! ?????? Al rientro dopo l'infortunio il giovane azzurro viene battuto in 3 set da Tommy Paul: l'americ… - Gazzetta_it : Sinner, nessuna gioia sull'erba. Fuori a Eastbourne da Paul in tre set -