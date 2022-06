Serie A 2022/2023, i bookmakers si sbilanciano: corsa Inter-Juventus per lo scudetto (Di mercoledì 22 giugno 2022) A poco meno di due mesi dall’inizio della nuova stagione, e con il calciomercato che attende di partire ufficialmente, la Serie A si preannuncia una corsa a due con Inter e Juventus che partono davanti a tutte nella griglia delle favorite per lo scudetto. I nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono riprendersi immediatamente lo scudetto che i cugini del Milan gli hanno strappato in questa stagione e per farlo si affidano all’ariete del tricolore 2021, Romelu Lukaku. In attesa di capire quali altri regali arriveranno, secondo gli esperti Sisal l’ex tecnico della Lazio parte in pole per la conquista del tricolore tanto che il successo di Handanovic e compagni è dato a 2,75. I nerazzurri però sono in buona compagnia visto che la Juventus, a secco di scudetti da due stagioni, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) A poco meno di due mesi dall’inizio della nuova stagione, e con il calciomercato che attende di partire ufficialmente, laA si preannuncia unaa due conche partono davanti a tutte nella griglia delle favorite per lo. I nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono riprendersi immediatamente loche i cugini del Milan gli hanno strappato in questa stagione e per farlo si affidano all’ariete del tricolore 2021, Romelu Lukaku. In attesa di capire quali altri regali arriveranno, secondo gli esperti Sisal l’ex tecnico della Lazio parte in pole per la conquista del tricolore tanto che il successo di Handanovic e compagni è dato a 2,75. I nerazzurri però sono in buona compagnia visto che la, a secco di scudetti da due stagioni, ...

