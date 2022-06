Sciopero da record | il Regno Unito va in tilt

Pubblicità

anglotedesco : Gran Bretagna: sciopero record paralizza il Paese (VIDEO EURONEWS) - domenicosabell1 : Gran Bretagna: sciopero record paralizza il Paese - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Gran Bretagna: sciopero record paralizza il Paese Treni fermi e metro blocca… - BrescianiWalter : RT @mariobianchi18: Indetto uno #sciopero dei trasporti per protestare contro la guerra. Nettamente battuto il record mondiale del ridicol… -

Euronews Italiano

E se devo andare in ospedale Se c'è un'emergenza Come faccio se mia moglie deve partorire Questonon serve a nessuno". "Probabilmente fanno bene a scioperare - riflette Terrie Fiawoo, che ...Sabato lodi 24 ore dei piloti e degli assistenti di volo di Ryanair e Malta Air. La ...mese si sono registrati in Italia forti aumenti delle tariffe che raggiungono livelliper i ... Gran Bretagna: sciopero record paralizza il Paese Uno sciopero così in Gran Bretagna non si vedeva da 30 anni. Treni fermi in tutto il Paese e a Londra anche la metropolitana. Circa 40mila lavoratori del settore tra macchinisti, addetti alle pulizie, ...E' scontro tra il governo conservatore britannico e i sindacati per uno storico sciopero dei treni, il maggiore indetto negli ultimi 30 anni, che rischia di paralizzare il Paese questa settimana. (ANS ...