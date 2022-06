(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il cancelliere tedesco Olafha chiesto oggi un "" per la ricostruzione dell', che costerà "miliardi" e che riguarderà "diverse generazioni". Lo segnala l'agenzia di stampa ...

Agenzia askanews

Per questo,ritiene che gli occidentali dovranno ancora "mantenere fermamente" il sostegno a Kiev, anche attraverso sanzioni contro Mosca, l'assistenza finanziaria a Kiev e le forniture di ...Tuttavia, per attivare questa procedura disciplinarel'input di Conte. Ma i tempi sono ... un favore alla Russia, a pochi giorni dal viaggio a Kyiv con Macron e. Una destabilizzazione ... Scholz: servirà un "piano Marshall" per ricostruire l'Ucraina