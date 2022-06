Scacchi, Torneo dei Candidati 2022: alta tensione in un quinto turno dai tanti sapori (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Torneo dei Candidati 2022 forse non è ancora giunto al punto di svolta, ma sicuramente sta avendo un’evoluzione interessante. Pochi avrebbero scommesso su Ian Nepomniachtchi, e invece il russo sta facendo faville fino a questo momento. Ed è davanti con merito, ma per lui ora viene la sfida: gestire. Comincerà con Hikaru Nakamura. L’americano è uno di quelli con cui per certa misura soffre, avendo un bilancio di 2-5-3 almeno in classico (dal conteggio sono escluse le enormi quantità di partite rapid giocate dal vivo o via internet). Tra i due, ultimamente, è emersa una facile tendenza a giocare la Difesa Siciliana in molte sue declinazioni: stante il carattere Scacchistico dei due, c’è da credere che non ci sarà poi troppa noia sulla Scacchiera in quel di Madrid. Fabiano Caruana insegue, e deve farlo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ildeiforse non è ancora giunto al punto di svolta, ma sicuramente sta avendo un’evoluzione interessante. Pochi avrebbero scommesso su Ian Nepomniachtchi, e invece il russo sta facendo faville fino a questo momento. Ed è davanti con merito, ma per lui ora viene la sfida: gestire. Comincerà con Hikaru Nakamura. L’americano è uno di quelli con cui per certa misura soffre, avendo un bilancio di 2-5-3 almeno in classico (dal conteggio sono escluse le enormi quantità di partite rapid giocate dal vivo o via internet). Tra i due, ultimamente, è emersa una facile tendenza a giocare la Difesa Siciliana in molte sue declinazioni: stante il caratterestico dei due, c’è da credere che non ci sarà poi troppa noia sullaera in quel di Madrid. Fabiano Caruana insegue, e deve farlo ...

