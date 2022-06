Nidi comunali a Fiumicino, Severini: “Finalmente qualche risposta in più rispetto ad una comunicazione incompleta” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Fiumicino – “L’insistenza sul problema, l’incontro e il sit-in organizzato dai genitori (leggi qui) con una delegazione che, partendo dalla scuola il Pagliaccetto, è arrivata fino al Comune, hanno prodotto qualche risultato, con buona soddisfazione dei genitori che venivano in rappresentanza di altri 25: l’apertura di soli 3 asili nido in tutto il territorio era il frutto di una comunicazione incompleta da parte del Comune, che nella spiegazione aveva omesso di menzionare anche la possibilità del trasferimento negli Asili gestiti dal privato di Aranova in via Mamoiada e di quello di Fregene“. A dichiararlo, in una nota stampa, è Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme. “Cosa significa questo? Che i cittadini ora hanno tempo fino al 26 per fare domanda, – spiega il Capogruppo – ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 giugno 2022)– “L’insistenza sul problema, l’incontro e il sit-in organizzato dai genitori (leggi qui) con una delegazione che, partendo dalla scuola il Pagliaccetto, è arrivata fino al Comune, hanno prodottorisultato, con buona soddisfazione dei genitori che venivano in rappresentanza di altri 25: l’apertura di soli 3 asili nido in tutto il territorio era il frutto di unada parte del Comune, che nella spiegazione aveva omesso di menzionare anche la possibilità del trasferimento negli Asili gestiti dal privato di Aranova in via Mamoiada e di quello di Fregene“. A dichiararlo, in una nota stampa, è Roberto, capogruppo della lista civica Crescere Insieme. “Cosa significa questo? Che i cittadini ora hanno tempo fino al 26 per fare domanda, – spiega il Capogruppo – ...

