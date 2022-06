Napoli, Falco: “Nandez è un occasione da non perdere ma non c’entra con Demme” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nandez Falco – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Andrea Falco. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. “Come vedi Nandez al Napoli? Nandez con Demme c’entra zero. Spesso si fa l’errore di accomunare due calciatori solo perché entrambi hanno la ‘garra’. Per me può fare quel ruolo, poi è una occasione da non perdere, visto che il Cagliari non può tenerlo in Serie B ed il ragazzo voleva già andare via. Inoltre Nandez ti offre la possibilità di cambiare anche modulo, proponendo un 433 con Nandez mezzala, ruolo congeniale per il ragazzo. Lui è molto intelligente ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 22 giugno 2022)– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Andrea. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. “Come vedialconzero. Spesso si fa l’errore di accomunare due calciatori solo perché entrambi hanno la ‘garra’. Per me può fare quel ruolo, poi è unada non, visto che il Cagliari non può tenerlo in Serie B ed il ragazzo voleva già andare via. Inoltreti offre la possibilità di cambiare anche modulo, proponendo un 433 conmezzala, ruolo congeniale per il ragazzo. Lui è molto intelligente ...

