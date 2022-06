MotoGP, Enea Bastianini: “Sono a 72 punti da Quartararo, il distacco è importante ma non è finita” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo un avvio di Mondiale MotoGP 2022 spettacolare, Enea Bastianini sta vivendo una brusca frenata. Tre successi nelle prime uscite stagionali avevano davvero fatto stropicciare gli occhi a tutti, con il portacolori del team Ducati Gresini che veleggiava ad altissimi livelli. Come detto in quei momenti, il romagnolo era a caccia di maggiore continuità per puntare davvero al titolo iridato, ma 3 cadute lo hanno riportato “sulla terra” non solo in senso figurato. Ad ogni modo, il pilota soprannominato “La Bestia” fa il punto della situazione sulla sua annata: “Siamo ancora a metà stagione, penso che i giochi non siano ancora chiusi. E’ chiaro che il distacco da Fabio Quartararo inizia ad essere importante. Ha 72 punti di vantaggio su di me, ma credo che la seconda parte ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo un avvio di Mondiale2022 spettacolare,sta vivendo una brusca frenata. Tre successi nelle prime uscite stagionali avevano davvero fatto stropicciare gli occhi a tutti, con il portacolori del team Ducati Gresini che veleggiava ad altissimi livelli. Come detto in quei momenti, il romagnolo era a caccia di maggiore continuità per puntare davvero al titolo iridato, ma 3 cadute lo hanno riportato “sulla terra” non solo in senso figurato. Ad ogni modo, il pilota soprannominato “La Bestia” fa il punto della situazione sulla sua annata: “Siamo ancora a metà stagione, penso che i giochi non siano ancora chiusi. E’ chiaro che ilda Fabioinizia ad essere. Ha 72di vantaggio su di me, ma credo che la seconda parte ...

