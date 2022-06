Morte Maradona, 8 rinvii a giudizio per omicidio colposo con eventuale dolo (fino a 25 anni di carcere) (Di mercoledì 22 giugno 2022) Otto rinvii a giudizio per la Morte di Diego Armando Maradona avvenuta il 25 novembre 2020 a Tigre. L’accusa è di omicidio colposo con eventuale dolo. Il giudice di garanzia di San Isidro, Orlando Díaz Díaz, ha deciso che ci sarà un processo. Imputati saranno il neurochirurgo e medico generico di Diego, Leopoldo Luciano Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Angel “Charly” Díaz, Nancy Edith Forlini, l’infermiere Mariano Ariel Perroni, gli infermieri, Ricardo Omar Almirón e Dahiana Gisela Madrid; e il medico Pedro Pablo Di Spagna. Come riporta el Clarìn, inizialmente il personale sanitario coinvolto era stato accusato di “omicidio colposo”. Accogliendo una richiesta della famiglia di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ottoper ladi Diego Armandoavvenuta il 25 novembre 2020 a Tigre. L’accusa è dicon. Il giudice di garanzia di San Isidro, Orlando Díaz Díaz, ha deciso che ci sarà un processo. Imputati saranno il neurochirurgo e medico generico di Diego, Leopoldo Luciano Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Angel “Charly” Díaz, Nancy Edith Forlini, l’infermiere Mariano Ariel Perroni, gli infermieri, Ricardo Omar Almirón e Dahiana Gisela Madrid; e il medico Pedro Pablo Di Spagna. Come riporta el Clarìn, inizialmente il personale sanitario coinvolto era stato accusato di “”. Accogliendo una richiesta della famiglia di ...

