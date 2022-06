Luigi Di Maio | le tante tappe di un cambiamento radicale

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il ministro degli Esteri lascia il Movimento 5 Stelle e porta con sé 62 parlamentari formando un nuovo gruppo, Insieme per il futuro. Non la prima delle scelte in contrasto con il suo passato diDi

Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato il Aula alla Camera la costituzione del gruppo Insiem… - ilfoglio_it : ?? Si chiamerà 'Insieme per il futuro' il nuovo gruppo parlamentare guidato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio… - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato ricevuto in serata al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarel… - dantegiumanini : Invece di interessarsi degli Italiani , pensano a se stessi e alle poltrone FATE SCHIFO !!! Terremoto M5s, la sci… - paolo_r_2012 : RT @confundustria: Invitiamo l'Onorevole Luigi Di Maio a inviarci con urgenza le coordinate bancarie del nuovo Conto presso Cayman National… -

Lei, invece, è Maria Pallini , eletta a Montecitorio con il M5s in Campania e da ieri passata al gruppo Insieme per il futuro, guidato daDi. La scissione li ha divisi ma Currò e Pallini ...Con una mossa molto astuta e da abile manovratore dell'arte della politica il ministro,Di, ha colto l'occasione più proficua per sbattere la porta e uscire dal Movimento Cinque Stelle . La posizione filo - atlantista sulla guerra in Ucraina gli ha offerto il destro per ...NordEst – La scissione avviata da Luigi Di Maio segna la fine del Movimento 5 Stelle “I nostri principi e i nostri obiettivi non sono più validi State scherzando”. Così il leader del Movimento, ...ROMA – La scissione di Luigi Di Maio e degli oltre 50 parlamentari che hanno deciso di seguirlo e di abbandonare il Movimento 5 Stelle non ha, per il momento, grandi effetti a livello territoriale.