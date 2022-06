Lucio Dalla, chi erano i genitori Giuseppe e Jole e la verità sul presunto vero padre (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lucio Dalla i genitori erano il bolognese Giuseppe Dalla (1896-1950) che gestiva il club della città di tiro a volo e Jole Melotti (1901-1976) sarta, nello specifico modista. Lucio Dalla rimase orfano di padre quando era un bambino: l’uomo morì a causa di un tumore. “Avevo sette anni… “Raccontò l’artista in un’intervista. “Provai la sensazione struggente di una perdita che mi consentiva di dire a me stesso con pietà e tenerezza: da oggi sei solo come un cane”. Poi aggiunse: “Così ho imparato a fare della mia vita un modello di solitudine, cioè a cercarla, a organizzarla, a viverla, questa mia solitudine, come un momento di benessere profondo, necessario per una corretta lettura ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022)il bolognese(1896-1950) che gestiva il club della città di tiro a volo eMelotti (1901-1976) sarta, nello specifico modista.rimase orfano diquando era un bambino: l’uomo morì a causa di un tumore. “Avevo sette anni… “Raccontò l’artista in un’intervista. “Provai la sensazione struggente di una perdita che mi consentiva di dire a me stesso con pietà e tenerezza: da oggi sei solo come un cane”. Poi aggiunse: “Così ho imparato a fare della mia vita un modello di solitudine, cioè a cercarla, a organizzarla, a viverla, questa mia solitudine, come un momento di benessere profondo, necessario per una corretta lettura ...

