LIVE Sinner-Paul 3-6 6-3 2-3, ATP Eastbourne 2022 in DIRETTA: terzo set vicino alle fasi calde (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Serie di nastri sul servizio, poi quando lo scambio parte davvero il dritto di Sinner finisce in rete. 30-15 Palla molto dubbia sul dritto lungolinea di Paul, nessuno interviene e quindi è punto suo. 30-0 Prova a cambiare ritmo Paul, ma non ci riesce e alla fine, terminato lo scambio, scherza in mezzo alle gambe. 15-0 Sbaglia la risposta Paul sulla seconda di Sinner. 2-3 Paul, palla corta di rovescio dell’americano che Sinner non può gestire. 40-15 Rovescio in rete di Sinner. 30-15 Prima vincente di Paul. 15-15 Risponde molto bene Sinner! 15-0 Prima e dritto di Paul. 2-2 Seconda centrale davvero ottima di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Serie di nastri sul servizio, poi quando lo scambio parte davvero il dritto difinisce in rete. 30-15 Palla molto dubbia sul dritto lungolinea di, nessuno interviene e quindi è punto suo. 30-0 Prova a cambiare ritmo, ma non ci riesce e alla fine, terminato lo scambio, scherza in mezzogambe. 15-0 Sbaglia la rispostasulla seconda di. 2-3, palla corta di rovescio dell’americano chenon può gestire. 40-15 Rovescio in rete di. 30-15 Prima vincente di. 15-15 Risponde molto bene! 15-0 Prima e dritto di. 2-2 Seconda centrale davvero ottima di ...

