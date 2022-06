LIVE Camila Giorgi-Muguruza 3-4, Wta Eastbourne 2022 in DIRETTA: la marchigiana deve pungere in risposta (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Game Giorgi. Vola via il dritto di Muguruza. Limita i danni Camila, che annulla una pericolosa palla del doppio break e resta incollata all’avversaria. Serve un acuto in risposta. AD-40 Servizio vincente Giorgi e chance del 3-4. 40-40 Brava Camila, che entra in campo scagliando un possente dritto. Si va ai vantaggi. 30-40 Palla del doppio break Muguruza. Ennesimo doppio fallo della marchigiana, che rischia di compromettere il primo set. 30-30 Doppio fallo Giorgi, il quarto. 30-15 Ottima prima al centro dell’azzurra. 15-15 Out il dritto in corsa difensivo di Camila. 15-0 Appena lungo il rovescio di Muguruza. 4-2 Game ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Game. Vola via il dritto di. Limita i danni, che annulla una pericolosa palla del doppio break e resta incollata all’avversaria. Serve un acuto in. AD-40 Servizio vincentee chance del 3-4. 40-40 Brava, che entra in campo scagliando un possente dritto. Si va ai vantaggi. 30-40 Palla del doppio break. Ennesimo doppio fallo della, che rischia di compromettere il primo set. 30-30 Doppio fallo, il quarto. 30-15 Ottima prima al centro dell’azzurra. 15-15 Out il dritto in corsa difensivo di. 15-0 Appena lungo il rovescio di. 4-2 Game ...

