Lio Rush | “Un ritorno in AEW? Tutto è possibile”

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Lioè uno dei migliori talenti in circolazione. Dopo essersi messo in mostra in giovanissima età in CZW ed altre federazioni indipendenti ha letterarlmente fatto il giro del mondo guadagnando contratti con tutte le major disponibili, anche perchè si è spesso “ritirato” dal wrestling lottato smentendosi ogni volta che si palesava un’opportunità. Recentemente ha anche parlato di un probabile futuroalla corte di Tony Khan. Mai dire mai “Da quello che so la porta per me è aperta. Non scorre odio tra me e loro. Attualmente non mi interessa sapere cosa ne pensano di me perchè attualmente sto rispettando i miei impegni. Non sto dicendo che tra un anno o due potrei farein, semplicemente in questo busiensspuo’ accadere”.