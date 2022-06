L’avvocato di De Laurentiis è sereno | “Fiducia nella giustizia | indagine lunga”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Direi che la società è assolutamente serena, anche perché come ben sapete la vicenda è stata trattata in sede disportiva e ci ha dato un esito favorevole in due circostanze”. Lo ha sottolineatoFabio Luigi Fulgeri, legale del presidente del Società Sportiva Calcio Napoli Aurelio De, che così, su Radio Marte, ha commentato le perquisizioni eseguite in sua presenza, ieri, a Roma e Castel Volturno (Caserta) dalla Guardia di Finanza, nell’ambito di una inchiesta che lo vede indagato dalla Procura di Napoli (sostituto procuratore Francesco De Falco) per falso in bilancio e dichiarazione fraudolenta. “Il presidente De– fa sapere Fulgeri – attualmente non è in Italia. Direi che la società è assolutamente serena, anche perché come ben sapete la vicenda è ...