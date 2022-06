La Toscana rischia di restare indietro - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gianni Conzadori* Il Piano Nazionale Aeroporti (PNA) prevede di dotare di uno scalo ferroviario i principali aeroporti. Pisa l'aveva realizzato per prima in Italia, imitata poi da Fiumicino. Rfi ha ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gianni Conzadori* Il Piano Nazionale Aeroporti (PNA) prevede di dotare di uno scalo ferroviario i principali aeroporti. Pisa l'aveva realizzato per prima in Italia, imitata poi da Fiumicino. Rfi ha ...

Pubblicità

Nazione_Pisa : La Toscana rischia di restare indietro - venti4ore : La Toscana rischia di restare indietro - tempoweb : Rischia di cadere il fortino della #sinistra Per Lucca e Carrara previsioni nere #amministrative #ballottaggi… - Il_Picconatore : A sinistra sono disperati. Nascono nuovi partiti ogni giorno e un eventuale spaccatura nei 5S non farebbe altro che… - enrico8927 : @ettoreb74 Sto aspettando il colpo di coda in Toscana. In terapia intensiva per covid (o perlomeno positivi) totali… -

La Toscana rischia di restare indietro - Cronaca - lanazione.it Dovremo aspettare il 2036 per veder la Regione Toscana programmare la velocizzazione della linea FI PI LI, visto che non compare nell'ultima programmazione decennale Nella prossima ci diranno che i ... COSA INSEGNA IL DIBATTITO SUL RIGASSIFICATORE A PIOMBINO La tradizione PCI - PDS - DS - PD ha governato la val di Cornia e la Regione Toscana per settant'... ma con appelli all'emergenza e alla responsabilità, si rischia uno stallo continuo, che vedrà al ... LA NAZIONE La Toscana rischia di restare indietro invernali, Milano-Cortina, programmati a febbraio 2026. Tre mesi fa il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e la Regione Veneto, hanno sottoscritto un protocollo, per realizzare ... "Toscana bella e addormentata La Multiutility è l’unica novità" Si è svolta ieri a Lucca l’assemblea pubblica di Confindustria Toscana Nord, nella quale il presidente Daniele Matteini ha presentato la sua relazione dal titolo "Il futuro è oggi. Manifattura e caten ... Dovremo aspettare il 2036 per veder la Regioneprogrammare la velocizzazione della linea FI PI LI, visto che non compare nell'ultima programmazione decennale Nella prossima ci diranno che i ...La tradizione PCI - PDS - DS - PD ha governato la val di Cornia e la Regioneper settant'... ma con appelli all'emergenza e alla responsabilità, siuno stallo continuo, che vedrà al ... La Toscana rischia di restare indietro invernali, Milano-Cortina, programmati a febbraio 2026. Tre mesi fa il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e la Regione Veneto, hanno sottoscritto un protocollo, per realizzare ...Si è svolta ieri a Lucca l’assemblea pubblica di Confindustria Toscana Nord, nella quale il presidente Daniele Matteini ha presentato la sua relazione dal titolo "Il futuro è oggi. Manifattura e caten ...