La busta paga di un operaio perde 1.250 euro in un anno (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il potere d'acquisto degli stipendi degli italiani non riesce a stare al passo con l'impennata dell'inflazione, o almeno non tutti gli stipendi ci riescono. Un operaio, ad esempio, in un anno è come se avesse ricevuto sul conto corrente una mensilità in meno rispetto a quanto in realtà accaduto visto che il potere d'acquisto del suo salario è diminuito di 1.251 euro in dodici mesi. E' quanto emerge dal più recente rapporto sulle retribuzioni in Italia di Odm Consultig che ha analizzato l'evoluzione degli stipendi in Italia divisi per fasce di reddito partendo dai dirigenti per arrivare agli operai. Stipendi: un'Italia a due velocità L'analisi, anticipata da Corriere della Sera, fa riferimento a due dati chiave della retribuzione dei dipendenti ovvero la retribuzione base annua (Rba) e la retribuzione totale annua (Rta), cioè quella che ...

