Katia Ricciarelli si sbottona definitivamente su Pippo Baudo: Mi chiese di farlo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Katia Ricciarelli ha avuto un’intensa storia d’amore con Pippo Baudo. Ecco cosa è accaduto ad un certo punto di drammatico Soprana dalla voce divina, è questa la descrizione che in molti danno nel momento in cui si parla di Katia Ricciarelli. Una donna che, in passato, ha diviso la sua vita con Pippo Baudo. Una relazione di cui ancora oggi si parla molto, e su cui la donna ha scelto di rivelare un dettaglio molto drammatico. Era il 1986 quando Katia Ricciarelli e Pippo Baudo si sposarono. Complice di tutto ciò fu un vero e proprio colpo di fulmine, che li portò a vivere 3 anni di matrimonio come una relazione felice e priva di problemi. I due infatti, per molto ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 22 giugno 2022)ha avuto un’intensa storia d’amore con. Ecco cosa è accaduto ad un certo punto di drammatico Soprana dalla voce divina, è questa la descrizione che in molti danno nel momento in cui si parla di. Una donna che, in passato, ha diviso la sua vita con. Una relazione di cui ancora oggi si parla molto, e su cui la donna ha scelto di rivelare un dettaglio molto drammatico. Era il 1986 quandosi sposarono. Complice di tutto ciò fu un vero e proprio colpo di fulmine, che li portò a vivere 3 anni di matrimonio come una relazione felice e priva di problemi. I due infatti, per molto ...

Pubblicità

goldvcloud : katia ricciarelli ??? - Marti64660831 : RT @VitoBardi: Oggi con Katia Ricciarelli per la presentazione del progetto per la candidatura al MIC-FUS dell’Orchestra Sinfonica 131 dell… - Marti64660831 : RT @digitaliano: @DiegoFusaro Forse volevi scrivere 'Padiglione Spoleto Pro Biennale' Una sorta di Fiesta privada con un titolo acchiappal… - Marti64660831 : RT @Manuel_Real_Off: Intanto Katia Ricciarelli al #gfvip #Sanremo2022 - Marti64660831 : RT @Butterflyknif19: Il messaggio che è passato è aberrante se ti chiami Katia Ricciarelli e sei omofoba, misogina e razzista non solo rest… -