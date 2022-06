Insegnare la lingua inglese a studenti della scuola primaria e secondaria di I° grado con DSA. Corso con iscrizione e fruizione gratuite (Di mercoledì 22 giugno 2022) Corso a fruizione gratuita sulla teoria e sulle nozioni generali. Per coloro che lo desiderano, al termine della visione delle videolezioni, è disponibile per l’acquisto la seconda parte del Corso che comprende: parte pratica con esempi ed applicazioni, slide del Corso e certificazione riconosciuta dal MIUR, valida ai fini dell’aggiornamento dei docenti (come da direttiva ministeriale 170/2016). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 giugno 2022)gratuita sulla teoria e sulle nozioni generali. Per coloro che lo desiderano, al terminevisione delle videolezioni, è disponibile per l’acquisto la seconda parte delche comprende: parte pratica con esempi ed applicazioni, slide dele certificazione riconosciuta dal MIUR, valida ai fini dell’aggiornamento dei docenti (come da direttiva ministeriale 170/2016). L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Insegnare la lingua inglese a studenti della scuola primaria e secondaria di I° grado con DSA. Corso con iscrizione… - cec_robustelli : RT @ardovig: Tesoriera e volontaria sì ma assessorA no, stranezze non della lingua italiana ma del suo uso scorretto. Speriamo che a insegn… - ardovig : Tesoriera e volontaria sì ma assessorA no, stranezze non della lingua italiana ma del suo uso scorretto. Speriamo c… - MammaPrada : Bambini Bilingue - Settimana 12! Leggete lo qui! #bambinibilingue #bilingue #imparare #inglese #italiano #insegnare… - Mongoagogo : @Marisa73354936 @GuidoCrosetto Infatti il tema è fare come fanno i paesi che vedono gli immigrati come una risorsa… -