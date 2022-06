“Ho avuto un incidente”, il video di Blanco dal letto d’ospedale (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Purtroppo ho avuto un incidente, per il quale devo per forza restare a riposo… (ora sto bene)”. Questo è l’inizio del messaggio che Blanco ha pubblicato sul suo profilo social per aggiornare i suoi tantissimi fan sulla difficile situazione che sta vivendo. “La data del 24 giugno a Genova sarà rimandata a un altro giorno. Vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute, per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno. Spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo”, ha spiegato il cantante in un video dall’ospedale. L’artista, reduce dal trionfo a Sanremo 2022 in coppia con Mahmood, sta vivendo un’estate positiva sia sul piano privato sia su quello professionale, ma è ora costretto a fermarsi a causa dell’incidente ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Purtroppo houn, per il quale devo per forza restare a riposo… (ora sto bene)”. Questo è l’inizio del messaggio cheha pubblicato sul suo profilo social per aggiornare i suoi tantissimi fan sulla difficile situazione che sta vivendo. “La data del 24 giugno a Genova sarà rimandata a un altro giorno. Vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute, per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno. Spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo”, ha spiegato il cantante in undall’ospedale. L’artista, reduce dal trionfo a Sanremo 2022 in coppia con Mahmood, sta vivendo un’estate positiva sia sul piano privato sia su quello professionale, ma è ora costretto a fermarsi a causa dell’...

