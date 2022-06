Fiumi di droga a Napoli, dati choc da San Patrignano: «Schiavi di cocaina e crack» (Di mercoledì 22 giugno 2022) droga a Fiumi sulla città di Napoli e più in generale sull?intera regione. In vista della Giornata mondiale contro gli stupefacenti - in programma il 26 giugno - San Patrignano ha... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 22 giugno 2022)sulla città die più in generale sull?intera regione. In vista della Giornata mondiale contro gli stupefacenti - in programma il 26 giugno - Sanha...

Pubblicità

chiara22lune : RT @paoloroversi: 'Una storia dal ritmo incalzante che si svolge in un febbraio milanese dalle temperature polari fra partite di droga, fiu… - HSkelsen : RT @paoloroversi: 'Una storia dal ritmo incalzante che si svolge in un febbraio milanese dalle temperature polari fra partite di droga, fiu… - paoloroversi : 'Una storia dal ritmo incalzante che si svolge in un febbraio milanese dalle temperature polari fra partite di drog… - giuaddo99 : @HuffPostItalia Ecco ora i cartelli della droga smetteranno di esportare i fiumi di droga! ?? - resistenzasvran : Perugia, fiumi di eroina: arrestati quattro nigeriani - Corriere dell'Umbria -