Figc sconfitta al Tar | Serie A vince scontro sull’indice liquidità

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) presieduta da Francesco Arzillo respinge la domanda cautelare presentata dallaper la dichiarazione di nullità o annullamento, previa sospensiva, N. 06818/2022 REG.RIC. della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni prot. n. 00714/2022, il cui dispositivo è stato pubblicato in data 13 giugno 2022. L’ennesimo atto della diatriba traA esi è concluso oggi quando il Tar del Lazio ha comunicato di aver respinto il ricorso sull’ormai famoso indice di, uno dei parametri fondamentali per iscriversi al campionato. “Non risulta dimostrato alcun pregiudizio grave e irreparabile in ordine ai futuri adempimenti amministrativi e all’avvio del campionato diA, in dipendenza degli ...