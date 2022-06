(Di mercoledì 22 giugno 2022) di Giuseppina Mortillaro* I datori diaventi i requisiti dimensionali dell’art. 18 st. lav. in relazione all’art. 35 st. lav., ove intendano disporre un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, devono prima esperire una procedura diobbligatoria. Cos’è e come funziona la procedura La procedura è disciplinata dall’art. 7, legge n. 604/1966, nel testo risultante a seguito della riforma operata con la legge n. 92/2012 (“legge Fornero”). Si tratta di una speciale procedura conciliativa, a carattere obbligatorio, che deve essere svolta prima di disporre un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ossia un licenziamento ai sensi dell’art. 3, legge n. 604/1966, di un lavoratore soggetto al regime di tutela dell’art. 18 st. lav. Dal punto di vista del perimetro di applicazione, dunque la procedura ...

Il Fatto Quotidiano

È buona norma agire in viaper evitare il contenzioso legale. Rivolgersi ad un avvocato ... L'Ispettorato convocherà l'azienda e il lavoratore per tentare una. Qualora si giunga ...... e istituire una procedura speciale presso il Servizioclienti energia di Arera. Per ... Infine si chiede la consultazionedelle associazioni dei consumatori e utenti ... Conciliazione preventiva nei licenziamenti: un obbligo per il datore di lavoro che in pochi sanno MAartedì 21 giugno il vertice a Brescia con le sigle sindacali che hanno annunciato lo stato di agitazione dei 2400 addetti. Sotto la lente ferie non godute, straordinari non pagati e organizzazione d ...Il credito d’impegno per l’acquisto di vaccini contro il coronavirus per il 2023 ammonterà a 560 milioni di franchi invece dei 780 chiesti dal Consiglio federale. Il Consiglio nazionale ha respinto og ...