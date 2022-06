Con le case galleggianti l’ospitalità scivola sull’acqua (Di mercoledì 22 giugno 2022) Per “galleggiare” nel futuro serve un po’ di pazienza. Il Floating Hotel iper-ecologico progettato da Hayri Atak Architectural Design Studio aprirà nel 2025 al largo delle coste del Qatar. Ideato con la filosofia “minima energia e zero sprechi”, la struttura da 35.000 mq (con 152 camere, piscine interne ed esterne, sauna, spa, palestra) genererà gran parte dell’energia elettrica necessaria per svolgere le sue funzioni ruotando su se stesso in 24 ore in base alle correnti marine locali. Una serie di turbine eoliche fornirà ulteriore energia pulita, utilizzando le correnti del vento generate dalle differenze di temperatura tra terra e mare. Nel frattempo, però, non mancano le alternative accessibili, sempre all’insegna dell’esclusività (perché le disponibilità sono limitate) e del rispetto dell’ambiente. Nel porto di Rijnhaven a Rotterdam, per esempio, è possibile affittare una delle ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Per “galleggiare” nel futuro serve un po’ di pazienza. Il Floating Hotel iper-ecologico progettato da Hayri Atak Architectural Design Studio aprirà nel 2025 al largo delle coste del Qatar. Ideato con la filosofia “minima energia e zero sprechi”, la struttura da 35.000 mq (con 152 camere, piscine interne ed esterne, sauna, spa, palestra) genererà gran parte dell’energia elettrica necessaria per svolgere le sue funzioni ruotando su se stesso in 24 ore in base alle correnti marine locali. Una serie di turbine eoliche fornirà ulteriore energia pulita, utilizzando le correnti del vento generate dalle differenze di temperatura tra terra e mare. Nel frattempo, però, non mancano le alternative accessibili, sempre all’insegna dell’esclusività (perché le disponibilità sono limitate) e del rispetto dell’ambiente. Nel porto di Rijnhaven a Rotterdam, per esempio, è possibile affittare una delle ...

