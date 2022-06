Come seguire l’intuito per prendere una decisione (Di mercoledì 22 giugno 2022) Spesso l’intuito guida le nostre scelte nel prendere delle decisioni. Cosa accade e perché ci si affida a queste sensazioni che spesso non hanno una logica. A differenza di quanti ritengono che l’intuito sia una parola astratta o una facoltà extrasensoriale “da stregone”, l’etimologia indica tutt’altro. “Guardare dentro”, “osservare”, ovvero, prestare attenzione alla situazione. Portando una visione d’insieme e profonda viene messo in moto questo sesto senso che aiuta a fare le scelte giuste. Un istinto primordiale al quale spesso non ci si affida. Eppure, secondo alcuni sondaggi, oltre il 50% delle persone afferma di fidarsi al proprio istinto. Nel Regno Unito, il 70% di un campione di due mila adulti ha dichiarato di farsi guidare dal proprio intuito. un 35% ha addirittura spiegato che questo istinto può essere descritto ... Leggi su newstv (Di mercoledì 22 giugno 2022) Spessoguida le nostre scelte neldelle decisioni. Cosa accade e perché ci si affida a queste sensazioni che spesso non hanno una logica. A differenza di quanti ritengono chesia una parola astratta o una facoltà extrasensoriale “da stregone”, l’etimologia indica tutt’altro. “Guardare dentro”, “osservare”, ovvero, prestare attenzione alla situazione. Portando una visione d’insieme e profonda viene messo in moto questo sesto senso che aiuta a fare le scelte giuste. Un istinto primordiale al quale spesso non ci si affida. Eppure, secondo alcuni sondaggi, oltre il 50% delle persone afferma di fidarsi al proprio istinto. Nel Regno Unito, il 70% di un campione di due mila adulti ha dichiarato di farsi guidare dal proprio intuito. un 35% ha addirittura spiegato che questo istinto può essere descritto ...

