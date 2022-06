Chiara Ferragni a Sanremo 2023 e Fedez sui social commenta

Pubblicità

trash_italiano : Noi abbiamo detto: “dopo il cast di quest’anno sarà dura fare di meglio” Amadeus ha detto, a metà giugno: “Chiara… - trash_italiano : Amadeus al TG1: 'la prima co-conduttrice del Festival sarà Chiara Ferragni. Sarà presente nella prima e nell'ultima serata' #Sanremo2023 - IlContiAndrea : #Amadeus “Sto ascoltando già le canzoni dei Big e dei Giovani. Chiara Ferragni apre e chiude il Festival come co-conduttrice” #Sanremo2023 - Myqueensnking : RT @chipuosaperlo: Amadeus ha dovuto annunciare la presenza di Chiara Ferragni a giugno dell’anno prima per paura che Fedez gli bruciasse l… - aymamainess : RT @c4ppuccino_: 500 punti al fantasanremo per chi urla MA QUELLA È CHIARA FERRAGNI CHIARA CHIARAAAAA -

si gode la notizia della sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo e lo fa a modo suo: sconvolgendo i suoi follower. Questo pomeriggio l'influencer ha deciso di postare una ...Mancano circa 8 mesi al Festival di Sanremo 2023, ma Amadeus, come ormai saprete, ha già giocato la sua carta vincente:sarà la co - conduttrice della prima e dell'ultima serata della kermesse canora. Tra chi grida allo scandalo e chi annuncia che non lo vedrà (come ogni anno), una grandissima fetta di ...E' arrivato l'annuncio ufficiale, Chiara Ferragni sarà la madrina del prossimo Festival di Sanremo 2023. L'annuncio lo ha fatto proprio Amadeus nelle scorse ore. Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice ...Chiara Ferragni ha sedotto i fan dei social con un sensuale scatto in cui è ritratta senza veli. Chiara Ferragni ha fatto il pieno di like sui social con uno scatto a dir poco bollente e in cui è ritr ...