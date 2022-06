“Cerchiamo ragazze anoressiche per un noto programma tv”: il casting sparisce, ma solo dopo la denuncia | VIDEO (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Per una nota trasmissione televisiva stiamo cercando ragazze tra i 20 e i 25 anni con disturbi alimentari. Se avete queste caratteristiche contattateci”: un annuncio di un casting su Instagram ha generato la reazione dell’attrice e regista bolognese Maruska Albertazzi, che ha denunciato l’assurdità della vicenda sui social commentando: “Io non credo serva essere geni per capire che non puoi fare I cavoli di casting per cercare ragazze malate di DCA. Che così facendo non fai che nutrire la malattia e renderla desiderabile. Che rendere glamour i DCA è un ERRORE GIGANTESCO. Questa non è informazione, questa è spazzatura”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maruska Albertazzi (@maruskaalbertazzi) “Cerchiamo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Per una nota trasmissione televisiva stiamo cercandotra i 20 e i 25 anni con disturbi alimentari. Se avete queste caratteristiche contattateci”: un annuncio di unsu Instagram ha generato la reazione dell’attrice e regista bolognese Maruska Albertazzi, che hato l’assurdità della vicenda sui social commentando: “Io non credo serva essere geni per capire che non puoi fare I cavoli diper cercaremalate di DCA. Che così facendo non fai che nutrire la malattia e renderla desiderabile. Che rendere glamour i DCA è un ERRORE GIGANTESCO. Questa non è informazione, questa è spazzatura”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maruska Albertazzi (@maruskaalbertazzi) “...

Pubblicità

neXtquotidiano : “Cerchiamo ragazze anoressiche per un noto programma tv”: il casting sparisce, ma solo dopo la denuncia | VIDEO - Frankxx78 : RT @LadyArmony: Cerchiamo ragazze per massaggio BODY TANTRA Bella presenza. Lavoro in giornata, no serale. Giorni flessibili. Zona nord ove… - LadyArmony : Cerchiamo ragazze per massaggio BODY TANTRA Bella presenza. Lavoro in giornata, no serale. Giorni flessibili. Zona… - Arita624936715 : @zoe7814 @Sofia542147561 Ragazze calmatevi amiamo entrambi però siamo obiettive è vero che quello che fa Baru’ vie… -