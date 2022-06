Catania, dolore e rabbia ai funerali della piccola Elena in un Duomo gremito. A Mascalucia è lutto cittadino (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un lungo applauso di dolore e commozione, misti a rabbia e sconcerto, sottolineano il rito della benedizione con acqua benedetta e incenso del feretro bianco. La benedizione che l’Arcivescovo Monsignor Luigi Renna impartisce alla celebrazione dei funerali della piccola Elena Del Pozzo. Un addio solenne, quello tributato alla bambina uccisa dalla madre, Martina Patti, in una cattedrale di Catania, gremita e attonita. «In paradiso ti accolgano gli angeli, tu angelo tra gli angeli», recita la preghiera conclusiva dell’omelia funebre, prima dell’eterno riposo che chiude la celebrazione. I funerali della piccola Elena al Duomo di Catania Oggi a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un lungo applauso die commozione, misti ae sconcerto, sottolineano il ritobenedizione con acqua benedetta e incenso del feretro bianco. La benedizione che l’Arcivescovo Monsignor Luigi Renna impartisce alla celebrazione deiDel Pozzo. Un addio solenne, quello tributato alla bambina uccisa dalla madre, Martina Patti, in una cattedrale di, gremita e attonita. «In paradiso ti accolgano gli angeli, tu angelo tra gli angeli», recita la preghiera conclusiva dell’omelia funebre, prima dell’eterno riposo che chiude la celebrazione. IaldiOggi a ...

