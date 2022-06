Briatore e la pizza a 4 euro, Sorbillo tende la mano: 'Una serata a quattro mani'. La proposta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Da Gino Sorbillo , proprietario della storica pizzeria di Napoli , a Flavio Briatore arriva un messaggio di pace, con una proposta interessante: u na serata 'a quattro mani' tra la squadra di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Da Gino, proprietario della storica pizzeria di Napoli , a Flavioarriva un messaggio di pace, con unainteressante: u na'a' tra la squadra di ...

Pubblicità

annatrieste : La voglio dire molto semplice: è più strunz Briatore che si fa pagare una pizza 70 euro o chi paga 70 euro per mang… - fanpage : 'La pizza è un piatto popolare, è nato così e deve restare' Grande ressa in via dei Tribunali per l'iniziativa prom… - sole24ore : ?? In risposta a #FlavioBriatore, criticato per aver sostenuto che la sua #pizza è cara perché di qualità, oggi a Na… - Reverie_et_ : RT @BADU____: Briatore:'Da me una pizza costa 65 euro solo di ingredienti'. Secondo me ha frainteso sulla farina. #Briatore #Pizza #20giug… - ElenaPirandello : RT @sole24ore: ?? In risposta a #FlavioBriatore, criticato per aver sostenuto che la sua #pizza è cara perché di qualità, oggi a Napoli pres… -