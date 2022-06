Auto fuori strada si ribalta in un fosso | in ospedale donna di 40 anni

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Un grosso spavento ma nulla di grave. I Vigili del fuoco del distaccamento di Treviglio sono intervenuti mercoledì mattina poco prima delle 10 per un incidente sullaStatale Sp 1 tra Rivolta e Spino d’Adda. Unadi 40ha perso il controllo della suavettura finendo poi in unlaterale alla careggiata. L’si èta ostruendo le vie di fuga fino all’arrivo dei vigili del fuoco che l’hanno liberata in collaborazione con il 118 alla quale è stata affidata. Laè stata trasportata inin codice giallo. Sul posto Poliziale di Crema,mediche di Lodi e di Melzo, Croce Rossa di Treviglio e Croce Bianca di Rivolta.