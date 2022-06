App OMS per un’abbronzatura sicura, download SunSmart Global UV per Android e iPhone (Di mercoledì 22 giugno 2022) Arriva proprio nel momento giusto l’app OMS per un’abbronzatura sicura chiamata Sun Smart Global UV. Da qualche ora, in effetti, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato uno strumento molto utile per chi vuole prendersi la tanto amata tintarella al sole ma in piena sicurezza e con le giuste protezioni. Chiunque potrà dotarsi del tool e non correrà più particolari pericoli. SunSmart Global UV è disponibile gratuitamente sugli store Apple e Google. L’app è stata sviluppata grazie alla collaborazione con la World Meteorological Organization, lo United Nations Environment Programme e l’International Labour Organization. Lo scopo dello strumento messo in campo è chiaro e palese: quello di far comprendere a tutti i reali rischi della sovraesposizione ai raggi UV, in quanto principale causa di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) Arriva proprio nel momento giusto l’app OMS perchiamata Sun SmartUV. Da qualche ora, in effetti, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato uno strumento molto utile per chi vuole prendersi la tanto amata tintarella al sole ma in piena sicurezza e con le giuste protezioni. Chiunque potrà dotarsi del tool e non correrà più particolari pericoli.UV è disponibile gratuitamente sugli store Apple e Google. L’app è stata sviluppata grazie alla collaborazione con la World Meteorological Organization, lo United Nations Environment Programme e l’International Labour Organization. Lo scopo dello strumento messo in campo è chiaro e palese: quello di far comprendere a tutti i reali rischi della sovraesposizione ai raggi UV, in quanto principale causa di ...

