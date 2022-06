Aka 7even in un’inedita collaborazione con Guè Pequeno: fuori “Toca” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Aka 7even, tra le voci della nuova scena urban-pop più apprezzate degli ultimi anni. Dopo il suo ultimo successo, Come la prima volta, l’artista ha deciso di inaugurare la stagione estiva anche con un’inedita collaborazione con uno dei nomi più richiesta sul panorama rap italiano: Guè Pequeno. I due artisti lanceranno la loro prima collaborazione con Toca. Aka 7even ha dimostrato in questi anni, dall’esodio nello studio di Amici, di avere la stoffa per essere una delle nuove pop-star del panorama italiano. I suoi ultimi live con ballerini, cambi d’abito, coreografie e scenografie degne di nota hanno delineato il suo carattere internazionale. E nel frattempo che continua la lunga lista dei live previsti per l’estate, l’artista è pronto a lanciare un nuovo ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 22 giugno 2022) Aka, tra le voci della nuova scena urban-pop più apprezzate degli ultimi anni. Dopo il suo ultimo successo, Come la prima volta, l’artista ha deciso di inaugurare la stagione estiva anche concon uno dei nomi più richiesta sul panorama rap italiano: Guè. I due artisti lanceranno la loro primacon. Akaha dimostrato in questi anni, dall’esodio nello studio di Amici, di avere la stoffa per essere una delle nuove pop-star del panorama italiano. I suoi ultimi live con ballerini, cambi d’abito, coreografie e scenografie degne di nota hanno delineato il suo carattere internazionale. E nel frattempo che continua la lunga lista dei live previsti per l’estate, l’artista è pronto a lanciare un nuovo ...

