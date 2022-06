ADL indagato per falso in bilancio nell’affare Osimhen: è bufera (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Mattino – . L’edizione odierna del quotidiano racconta quanto accaduto in casa Napoli: “L’operazione Osimhen in mezzo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Mattino – . L’edizione odierna del quotidiano racconta quanto accaduto in casa Napoli: “L’operazionein mezzo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - ADL indagato, dalla società filtra convinzione di non aver commesso irregolarità - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - ADL indagato per l'affare Osimhen, cosa rischia il Napoli: i possibili scenari - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - ADL indagato per l'affare Osimhen, cosa rischia il Napoli: i possibili scenari - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - ADL indagato per l'affare Osimhen, cosa rischia il Napoli: i possibili scenari - apetrazzuolo : GAZZETTA - ADL indagato per l'affare Osimhen, cosa rischia il Napoli: i possibili scenari -