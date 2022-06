Un’altra piattaforma streaming sbarca in Europa: è AMC+ (Di martedì 21 giugno 2022) Miguel Penella (AMC+): “È naturale che la guerra dello streaming porti a delle fusioni” El Mundo, di Eduardo Fernandez Un valenciano è alla guida della piattaforma di streaming americana AMC+, da poco arrivata in Spagna, un debutto pionieristico in Europa che aggiunge ancora più rivali a Netflix, Amazon e Disney. Miguel Pennella è a capo di una delle piattaforme di streaming globali, AMC+, che mercoledì scorso ha visto la luce proprio in Spagna. “Abbiamo lanciato AMC+ negli Stati Uniti nell’ottobre 2020”, ricorda. Da allora, il servizio è stato attivato in Australia, India e ora in Spagna. “È il primo Paese in Europa in cui siamo sbarcati perché abbiamo ottimi rapporti con Orange o Vodafone, su cui ... Leggi su tvzoom (Di martedì 21 giugno 2022) Miguel Penella (): “È naturale che la guerra delloporti a delle fusioni” El Mundo, di Eduardo Fernandez Un valenciano è alla guida delladiamericana, da poco arrivata in Spagna, un debutto pionieristico inche aggiunge ancora più rivali a Netflix, Amazon e Disney. Miguel Pennella è a capo di una delle piattaforme diglobali,, che mercoledì scorso ha visto la luce proprio in Spagna. “Abbiamo lanciatonegli Stati Uniti nell’ottobre 2020”, ricorda. Da allora, il servizio è stato attivato in Australia, India e ora in Spagna. “È il primo Paese inin cui siamoti perché abbiamo ottimi rapporti con Orange o Vodafone, su cui ...

