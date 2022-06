Ultime Notizie – Italian Exhibition Group acquisisce maggioranza di V Group (Di martedì 21 giugno 2022) Ieg – Italian Exhibition Group acquisisce il 75% delle quote di V Group Srl, società organizzatrice della manifestazione fieristica Myplant & Garden. Myplant & Garden, nata nel 2015, è la più importante manifestazione professionale dell’orto-florovivaismo, del paesaggio e del garden in Italia e riferimento di primo piano a livello europeo. La fiera ospita le aziende del settore orto-florovivaistico e del giardinaggio, esaltando il valore del verde per la qualità della vita, il clima, la salute e il benessere dentro e fuori gli ambienti domestici e urbani. Valori ulteriormente riscoperti negli ultimi anni, con una crescente domanda di spazi esterni curati per vivere la quotidianità. Myplant & Garden promuove la cultura del verde, dell’economia circolare, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 giugno 2022) Ieg –il 75% delle quote di VSrl, società organizzatrice della manifestazione fieristica Myplant & Garden. Myplant & Garden, nata nel 2015, è la più importante manifestazione professionale dell’orto-florovivaismo, del paesaggio e del garden in Italia e riferimento di primo piano a livello europeo. La fiera ospita le aziende del settore orto-florovivaistico e del giardinaggio, esaltando il valore del verde per la qualità della vita, il clima, la salute e il benessere dentro e fuori gli ambienti domestici e urbani. Valori ulteriormente riscoperti negli ultimi anni, con una crescente domanda di spazi esterni curati per vivere la quotidianità. Myplant & Garden promuove la cultura del verde, dell’economia circolare, ...

