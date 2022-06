Ucraina, Draghi al Senato: “Continueremo a sostenere Kiev” (Di martedì 21 giugno 2022) Centodiciottesimo giorno di guerra in Ucraina: “Il Governo italiano, insieme con i partner Ue e G7 intende continuare a sostenere l’Ucraina come questo Parlamento ci ha detto di fare”. Così il premier Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato prima del Consiglio Ue. “Al 20 giugno sono4569 i civili uccisi ma il numero reale potrebbe essere L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 21 giugno 2022) Centodiciottesimo giorno di guerra in: “Il Governo italiano, insieme con i partner Ue e G7 intende continuare al’come questo Parlamento ci ha detto di fare”. Così il premier Marionelle comunicazioni alprima del Consiglio Ue. “Al 20 giugno sono4569 i civili uccisi ma il numero reale potrebbe essere L'articolo proviene da Inews24.it.

