Su Di Maio l’ironia di Di Battista, la delusione di Toninelli e la rabbia dei fedelissimi di Conte (Di martedì 21 giugno 2022) Di Maio? «O è cambiato lui o mi sono sbagliato io. Ha fatto le sue scelte». A usare l’arma dell’ironia è Alessandro Di Battista a Rainews24. Poco prima, aveva già esternato in maniera dura: «Della nuova scissione del Movimento 5 non mi importa nulla. Ho lasciato il Movimento esclusivamente per questioni politiche quando venne presa la decisione scellerata (e suicida) di entrare nel governo dell’assembramento». Poi aveva aggiunto: «Un movimento, nato per non governare con nessuno, non ha alcun diritto di governare con tutti per portare a casa comode poltrone. Si chiama ignobile tradimento. Non senso di responsabilità». rabbia contro Di Maio e delusione per «l’epilogo disperante» La rabbia dei fedelissimi di Conte si fa subito sentire. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 giugno 2022) Di? «O è cambiato lui o mi sono sbagliato io. Ha fatto le sue scelte». A usare l’arma delè Alessandro Dia Rainews24. Poco prima, aveva già esternato in maniera dura: «Della nuova scissione del Movimento 5 non mi importa nulla. Ho lasciato il Movimento esclusivamente per questioni politiche quando venne presa la decisione scellerata (e suicida) di entrare nel governo dell’assembramento». Poi aveva aggiunto: «Un movimento, nato per non governare con nessuno, non ha alcun diritto di governare con tutti per portare a casa comode poltrone. Si chiama ignobile tradimento. Non senso di responsabilità».contro Diper «l’epilogo disperante» Ladeidisi fa subito sentire. ...

