Smart EQ fortwo e-cup - Misano, bagarre dal primo all'ultimo metro - VIDEO (Di martedì 21 giugno 2022) Posso immaginare che la frangia più tradizionalista del popolo di Quattroruote inorridirà a sentire che ho corso con una Smart elettrica: se già la transizione del mass market è vista da tanti con sospetto e diffidenza, la nozione stessa che anche il motorsport si debba piegare a una tecnologia poco assimilabile alle virili performance è per altrettante persone qualcosa di insopportabile, indigesto e irricevibile. Umanamente parlando, comprendo il sentimento. Ma tocca essere realisti: se l'automobile di serie è destinata a diventare full electric, avendo peraltro l'Europa confermato l'eutanasia dell'endotermico (poi, che l'abbia fatto basandosi su presupposti ideologici e tecnologicamente fallaci è un altro paio di maniche), è soltanto logico che anche l'espressione agonistica di tale mondo segua lo spirito del tempo. L'onda è partita con la Formula E (ormai un porto ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 giugno 2022) Posso immaginare che la frangia più tradizionalista del popolo di Quattroruote inorridirà a sentire che ho corso con unaelettrica: se già la transizione del mass market è vista da tanti con sospetto e diffidenza, la nozione stessa che anche il motorsport si debba piegare a una tecnologia poco assimilabile alle virili performance è per altrettante persone qualcosa di insopportabile, indigesto e irricevibile. Umanamente parlando, comprendo il sentimento. Ma tocca essere realisti: se l'automobile di serie è destinata a diventare full electric, avendo peraltro l'Europa confermato l'eutanasia dell'endotermico (poi, che l'abbia fatto basandosi su presupposti ideologici e tecnologicamente fallaci è un altro paio di maniche), è soltanto logico che anche l'espressione agonistica di tale mondo segua lo spirito del tempo. L'onda è partita con la Formula E (ormai un porto ...

